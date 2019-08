El Kiosco de Earle: los lava bloqueos

Son políticos de la oposición, palangristas del periodismo (runruneros) y otros especímenes. Primero piden sanciones de todo tipo contra Venezuela y después se dedican a sacarle las patas del barro al imperio. El bloqueo –dicen y escriben- no afecta la compra de alimentos y medicinas, sino a algunos rubros que adquieren los chavistas. El cerco financiero solo toca a los jerarcas del régimen, pero no al país. El secuestro de Citgo y la prohibición de negociar con la República no incidirá en la vida de los venezolanos. ¿Entonces, para qué aplican todo eso? Son los lavadores del bloqueo, los blanqueadores de la invasión militar, los maquilladores de la traición a la Patria. Son los…¡dígalo usted!.

Earle Herrera

earlejh@h

Caracas