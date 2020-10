El kiosco de Earle: Los usurpadores

El autoproclamado refunfuña que seguirá siendo “presidente”

de la AN más allá del 5 de enero de 2021.

Lo que diga la Carta Magna no le importa, siempre que lo respalden la UE y el que Pablo

Medina designó su “hermano mayor”, Donald Trump.

Por cierto, este Trump también amenaza con extender su mandato

si los resultados no le gustan.

No se sabe quién contagió a quién.

La oposición de aquí tampoco acata las elecciones cuando no le favorecen.

Pronto pudiéramos ver dos usurpadores de norte a sur, con Trump autoproclamándose allá

y el interino prorrogando aquí su autoproclamación.

Hollywood podría lanzar una serie titulada “Los usurpadores”, sin que sea

un plagio de aquella telenovela de aquí, “La usurpadora”,

pues la gringa sería arrancada de la vida misma, como un tajo.

earlejh@hotmail.com

Caracas