El kiosco de Earle: Mi querido viejo

Los ancianos (adultos mayores, según el chavismo) serían

los culpables de la pandemia, ¡ah pues! Lo dijeron el vicegobernador de Texas

y la presidenta del Banco Central Europeo y ex directora del FMI.

Como el coronavirus se está llevando en los cachos a los puretos,

incluyendo a los pavosaurios, Dan Patrick y Christine Lagarde

(sexagenarios ambos) lo ven como a un vengador errante.

Dicen que la economía no se debe paralizar para salvar a unos vegetales.

Yo no me daba por aludido hasta que, frente a la computadora, olvidé el tema

de mi crónica y me salieron estas pendejadas sobre un par de abuelos

euro-yanquis, sin la belleza del papá de Piero pero con la miseria larga.

