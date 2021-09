El Kiosco de Earle: Morir de mal humor

Los mejores humoristas han salido de

la izquierda, pero la izquierda como

cuerpo tiene pésimo humor. Su etapa

superior es el comunismo ortodoxo.

Por mi crónica “Amanecí de lo más

élite” me llevaron al paredón digital.

Dicen que atacamos a los comunistas y

revolucionarios, condición esta última

que alguien adjudica o niega. En ningún

momento recurrí a lo que se denomi-

na “argumento ad hominem”. Nunca

descalifiqué a la persona; ironicé, sí,

su insomne tesis de que los diálogos

de México son fruto de un “pacto de

élites” entre el capitalismo mundial y

la nueva burguesía encabezada por…

ya usted sabe. Hice ficción conmigo

mismo y me declaré de lo más élite. La

rabia retorció a la ortodoxia. Una vez le

llevaron a Nikita Khrushchev el diario

Pravda en el aeropuerto de Moscú. El

líder de la URSS lo hojeó, lo devolvió y

dijo: “El Pravda es de los periódicos que

no aguantan dos lecturas”. La ortodoxia

no aguanta dos sonrisas.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas