El kiosco de Earle: Música antiviral

Los malos tiempos no mellan el humor venezolano.

El cancionero popular es pródigo.

Lila anda gritando que no se “agarren de las manos”, más por retrodespecho que por profilaxis anticoronaviral.

– A la semana de cuarentena, un exhausto tipo sollozó a su insaciable mujer: “suave que me estás matando…

que estás acabando…”.

– Los que acaten el bolero “Bésame mucho como si fuera esta noche la última vez”,

pueden de verdaíta hallar su “última vez”.

-No estaba tan loca la María Antonia de Gualberto cuando se lavaba con agua oxigenada.

– Sensata la mujer que le dice al pretendiente: “Soy lo prohibido”.

– Tiene razón la que le gime al incontrolable galán: “Me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios”.

– Aciertan los que “dicen que la distancia es el olvido” porque, en estos tiempos, es también la salvación.

– La OMS recomienda seguir el preventivo ejemplo de la novia de Toño cuando le insiste:

“¡Saca la mano, Antonio..!”

