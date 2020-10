El Kiosco de Earle: Nalgas news

Es un nuevo género periodístico.

La neotecnología no elimina las viejas

taras del oficio: amarillismo,

sensacionalismo, falsas noticias.

Solo las repotencia y rebautiza:

“fake news”, “posverdad”, etc.

La añeja fórmula para vender –

crimen, sexo y deporte- sigue

funcionando. Los titulares que nada

tienen que ver con el texto continúan

siendo el fraude más manoseado.

La izquierda digital adopta las tretas

de la derecha mediática. Portales

que se quieren socialistas no sacan

sus narices de sábanas y alcobas.

No conocen ni inventan nada

para ganar seguidores de naderías.

Se hacen tendencia con lo que

la comunicología denomina Nalgas

News, Culo News o Tetas News.

¿Moralismo? No, alarma ante

la excitada extinción de las neuronas.