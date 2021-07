El Kiosco de Earle: Olimpo íngrimo

Estas son las olimpiadas

de la ausencia. Y del silencio.

No hay público, no hay gritos, no hay

aplausos. Nadie te coloca la medalla

en el cuello. Tienes que tomarla tú

mismo de una bandeja aséptica

y ponértela. La bioseguridad obliga

y la pandemia sigue rompiendo

su propio récord e imponiendo

su omnipresencia. Por todas partes

se filtra un olor a alcohol,

gel y otros desinfectantes, como si se

compitiera en pasillos de hospitales.

Los delanteros, cuando anotan

gol, solo escuchan el coro

del silencio. Pero las muchachas

y los muchachos ríen. Celebran

sus triunfos. La pandemia no puede

con la alegría juvenil que les cambia

el rostro a los hipocondríacos dioses

del Olimpo. No importa que Rubén

Darío nos recordara que ese

“divino tesoro” se va para no volver.

Ese es su encanto. Nadie te quitará

tu Tokio 2020, chica.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas