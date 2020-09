El kiosco de Earle: ONU contratista

La ONU privatiza la defensa de los derechos humanos.

En el caso de Venezuela deja de lado a la Alta Comisionada y contrata los

servicios de una llamada “comisión independiente”,

integrada entre otros por un defensor de pinochetistas.

Bachelet es convertida así en un jarrón chino,

al que el Secretario General no halla dónde ponerlo.

Ya se había privatizado la guerra y la reconstrucción de los países

destruidos por la guerra.

Las contratistas amplían su mercado a los derechos humanos y desplazan

a la Alta Comisionada y a las ONG que se dedicaban a este ramo

del comercio internacional.

Ya no se habla de defensores sino de “emprendedores en DDHH”.

Los informes de las contratistas deben ser del gusto del cliente.

Ley del mercado.

Business is business.

earlejh@hotmail.com

Caracas