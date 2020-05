El kiosco de Earle: Otra estación

Otra estación se anuncia.

Distinta a las cuatro de allá afuera, también a las de aquí adentro,

las más huracanadas.

No será la quinta.

Será otra. Algo cambia en el mundo y nos sacude.

Aquí está el pan que te negaron. Aquí la mano que ignoró a tu mano.

Ya no se queda tu adiós sin despedida, otros adioses pueblan los caminos.

Todos a tus buenos días contestan buenos días.

Bienvenido abril o agosto, qué más da.

A tus llamadas nunca más responderá el silencio.

Nunca más un portazo será tu bienvenida.

La nueva estación será el alba de otro mundo posible.

Si no peco de iluso, tal vez menos realista.

Allí, serán reales los sueños.

Allí, ni ellos serán, ni tú serás, ni yo seré. Seremos.

Caracas