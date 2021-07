El Kiosco de Earle: ¿Paracachitos?

Los mercenarios que llegaron de

Colombia para asesinar al pre-

sidente Chávez, una vez capturados,

medios y palangristas los llamaron

“paracachitos”. No sería la última

vez que intentarían banalizar sus

intentos de magnicidio. La CEV y la

oposición que se hace llamar “de-

mocrática” miraron para otro lado,

como ahora. En Haití sí lograron su

objetivo, aunque les salieron baratos

a sus jefes al dejarlos en la estacada.

Asesinaron al presidente Moïse y no

podrán cobrar su “trabajo”. Los pa-

racachitos del periodismo, a quienes

la saliva les acaba de caer en la cara,

están hundidos en un silencio insoli-

dario. No les resultará fácil defender

a sus sicarios.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas