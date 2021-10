El Kiosco de Earle: PJ asqueada de VP

Primero Justicia está pasmada

con los niveles de corrupción

de Voluntad Popular. Sacó un

comunicado y todo para dejar

constancia de su náusea ética.

La quiebra de Monómeros le

desguañangó la paciencia

con los del G4, “administradores”

de la empresa robada en Colombia

a Venezuela. Si yo fuera un

lugarcomunista, diría que “eso es

apenas la punta del iceberg”, pero

mis lectores merecen consideración.

Allá afuera hay una fiesta de los

nuevos ricos del exilio más próspero

de la historia. Comunistas, adecos y

urredistas, cuando fueron aventados

del país, tuvieron que lavar platos.

Los tiempos cambian. Lo que más

calienta a PJ es que VP no invita.

Ya vendrán otros comunicados

por Citgo y el oro en Londres. Hay

algo de perversión infantil en esta

rebatiña de lesa patria: “si no me das,

grito”. O saco otro comunicado. .

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas