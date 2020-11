El kiosco de Earle: Pruebas del fraude

Ya casi está conformada la coalición internacional para encontrar

las pruebas del fraude que Ramos Allup salió a buscar hace tres lustros,

Macri no halla y Trump ofrece una jugosa recompensa por su captura, vivas o muertas.

La alianza antifraude acaba de hacer una adquisición óptima,

el expresidente Trump, un tipo que aunque detesta a los mexicanos, es como Jalisco.

El ricachón de Bolivia, Carrasco, pidió su inscripción porque asegura que Arce le hizo fraude, al sacarle 30 puntos.

Al Gore podría fungir de asesor senior, por su traumática experiencia del 2000,

cuando Bush y unos jueces se lo comieron en caldo de ñame (con jurel no es malo).

El único requisito que se exige a los aspirantes es ser en sí mismos un fraude,

algo parecido o algo peor, no importa.

earlejh@hotmail.com

Caracas