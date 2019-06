El kiosco de Earle: Putas humanitarias

No son las visitadoras de Vargas Llosa ni las “putas tristes” de García Márquez.

Son la parte más colorida de la saga que el Comando Sur de EEUU

bautizó en 2017 como “catástrofe humanitaria” (luego “crisis”),

profecía autocumplida que se cerniría sobre Venezuela y de la que

el imperio nos rescataría. La batalla de Tienditas no rebasó la epopeya

porque algunos gladiadores se fueron de putas la víspera,

provocando la primera baja bélica entre sábanas, espasmos

y burundanga. El proxeneta mayor, Almagro, hoy está aspavientado.

(to be continued)

earlejh@hotmail.com

Caracas