Mi madre murió hace tres años y mi hermana menor, su compañía en El Tigre, hace uno.

Mamá dejó una casa grande en el sector Inavi y allí solo habitaba otro hermano, enfermo. La semana pasada anduve por allá y cuando me vine, le prendieron fuego a la vivienda, la noche del viernes 31 de agosto. No hubo circuito ni fuga de gas porque ambos servicios estaban interrumpidos por reparaciones.

Quemaron todo. No soy alarmista ni paranoico, pero a veces, ciertas brujas vuelan. Ando solo por ahí.

T/Earle Herrera

