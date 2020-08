El kiosco de Earle: Rebrotes

La Covid-19 sigue imponiendo su léxico de pánico: confinamiento,

curva plana (?), distanciamiento, rebrote.

Por cierto, no solo rebrotan la pandemia y las cosas malas.

Las buenas también rebrotan, como viejos amores

de hace años (5, 10, 20, 40) que te llaman y “parece que fue ayer”.

Claro, en algunos casos lo mejor sería que no rebrotaran nada y se

quedaran donde “todo se derrumbó” y “no me toquen ese vals”.

Rebrotan amistades olvidadas que alguna vez

cultivaron para ti “una rosa blanca”.

Rebrotan bellos recuerdos que sirven

de refugio ante el miedo, la soledad y la tristura.

Pero también rebrota el insensible acreedor para preguntarte

con piquete: ¿cómo va la vaina?

Y es ahí cuando susurras: “esa flor ya no rebrota,

tiene muerto el corazón”.

earlejh@hotmail.com

Caracas