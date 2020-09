El Kiosco de Earle: Regalamos o robamos

Venezuela es país de extremos. Allí

está el caso de la gasolina, que

hoy nos trae por la calle o las bombas

de la amargura. El Caracazo quema

como un recuerdo inflamable.

El problema del combustible es que

lo regalas o robas con su venta.

Lo primero se hizo hasta antier.

Cuando se decidió, a medias,

no regalarlo más y fijarle un precio

en divisas ($ 0,5 el litro),

los “comerciantes” impusieron su ley,

que no es otra que la de Al Capone

en los años de la Ley Seca.

De acuerdo con la región, el litro

de gasolina oscila entre uno a seis

dólares o más. ¿Quiénes están en

el “negocio”, o como diría Aníbal

Nazoa, en el ñemeo? Sería más fácil

decir quiénes no están: todos

los usuarios porque son las víctimas.

Sí, sí, échale 15 litros,

¿qué voy a hacer?

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas