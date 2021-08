El Kiosco de Earle: Retinas de PDVSA

José Figueroa, antes de los 60

años, pudiera perder la visión.

El bloqueo, la pandemia, Pdvsa y

Multinacional de Seguros

coadyuvarían a ese desenlace.

José es trabajador de la petrolera,

allá en San Tomé (Anzoátegui),

con cargo de analista. Pertenece

a la nómina mensual menor.

Cuando la oftalmóloga le diagnosticó

la patología ocular empezó su

corredera y la de su esposa Doris.

Luego de hacerle gastar sus pocos

recursos en exámenes pre-opera-

torios, Multinacional le dijo que no

cubrían ese tipo de enfermedades.

Fue a Pdvsa y esta lo rebota para el

seguro, que a la vez lo rebota a Pdvsa.

Todo peloteo, así sea macabro, nece-

sita espectadores: ese papel lo hace

el sindicato. Hasta que su esposa me

escribe a mí y yo escribo esta crónica

de las causas perdidas. Si Pdvsa es

socialista (no roja rojita), debería

tener las retinas en la conciencia y

resolver.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas