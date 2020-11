El kiosco de Earle: Retratos

No sé cuántas canciones han dedicado a los retratos,

desde el que “está colgado en el cuartito”,

hasta el de mamá que el hermano rico no coloca en su mansión.

Serenata Guayanesa tiene un pegajoso paseíto colombiano –de Iván Pérez Rossi,

dice el CD- titulado “Devuélveme mis peroles” y, entre ese perolero,

reclama “aquella foto que nos tomamos los dos”.

La cosa tomó otro rumbo cuando a la derecha le dio la retratofobia.

Carmona arremetió contra el de Bolívar. Ramos Allup, al del Libertador sumó el de Chávez

y los echó de la AN, ante la euforia mediática.

En Bolivia, Evo fue aventado del Palacio Quemado y otra vez Chávez

por los que asaltaron nuestra embajada en La Paz.

Pero los retratos son tercos y todos han regresado,

en brazos de los pueblos, a su justo lugar.

earlejh@hotmail.com

Caracas