El Kiosco de Earle: Rodeado en tu casa

En 2014 publiqué un artículo en Últimas Noticias sobre la situación de la familia Pereira-Contreras. Esta compró un apartamento, pero unos ocupantes se negaron a entregarlo.

Un alto funcionario me reprendió porque “tú eres diputado y tienes instancias”. Pues, esas “instancias” hasta el sol de hoy no han funcionado. Ayer un tribunal otorgó su apartamento a la familia después de 7 años. No tardó en presentarse la diligente policía con otros funcionarios y tienen asediada a esas personas, atrapadas EN SU CASA.

Hay unos “Robin Hood” que han hecho de ocupaciones e invasiones un “modus vivendi”, incluso político. Como soy un socialista hasta la médula, al solidarizarme con esta familia corro y asumo un riesgo cierto. Después no digan.

T/Earle Herrera