El kiosco de Earle: Se secó Theresa

La exprimera ministra británica secuestró 1.200 toneladas de oro

de Venezuela. El de Theresa May fue de los primeros gobiernos

en reconocer al autoproclamado. La expremier May recibió

y se retrató en 2017 con Borges y otros representantes de la derecha

pavosa. La May declaró hace dos años: “Hemos sido consistentes

en nuestra condena a las acciones del gobierno” de Nicolás Maduro. En

su obsesión contra Venezuela, la primera ministra se secó hasta el cogollo.

Ayer renunció, mustia.

earlejh@hotmail.com

Caracas