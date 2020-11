El Kiosco de Earle: Simulacro que mata

El G4 está vuelto un 8 con el

simulacro del CNE. Ya no puede

simular que le resbala el simulacro.

Al atardecer del domingo se

preguntaban: “¿tú sabes algo

del simulacro?”. Del otro lado

le reprenden que no hable

de “simulacro”, sino de “fraude”,

pues las dictaduras no hacen

elecciones ni en simulacro. “Como

sea”, riposta el regañado, “pero esa

vaina estaba llena, yo no sé de dónde

carajo sacan tanta gente,

hasta el Bernabé metió adecos en

La Guaira”. ¡Por cierto –tercia otra- ,

lo de la consulta de Guaidó está frío,

frío…y ahora con el fiasco de Trump

y la implosión del Club de Lima,

la gente se desguañangó, ay manita,

qué vaina”. A las 3:00 pm, el G4 dejó

de monitorear el simulacro. “¡Ver

esas colas me mata –refunfuño una

escuálida-, yo no monitoreo más!”.

Y se fue a echar gasolina subsidiada.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas