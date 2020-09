El kiosco de Earle: Superman dio positivo

La pandemia del nuevo coronavirus nos reescribe y hasta nos borra todas las comiquitas que leímos y las películas que vimos.

Ocurre que estamos más cerca del hombre corriente de lo que creíamos.

Más próximos a la Eva africana –la madre de todas y todos- que a Gatúbela.

Sartre dijo que no le interesaba la posteridad y que escribía para sus contemporáneos. No le paramos.

Los humanos del siglo XXI, desde la centuria anterior, creíamos codearnos con alienígenas y parroquianos venusinos o marcianos.

Ya ET era pasado. La covid -19 se burló de todo eso.

La mortandad en Nueva York casi nos vuelve humildes.

¿Quién iba a imaginar que Superman moriría de tembladera?

O que Batman aletearía su agonía pegado a un respirador.

Ve tú.

earlejh@hotmail.com

Caracas