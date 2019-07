El Kiosco de Earle: TIAR o real

Con su rocambolesco ingreso al TIAR, el autoproclamado busca no solo tapar el asunto de los reales que sus emisarios en Colombia le birlaron al imperio,

sino que les vuelvan a abrir el chorro de las donaciones y “ayudas humanitarias” de tan grata recordación. Decimos rocambolesco porque el TIAR es un tratado militar y el parque del “gobierno encargado” consiste en dos ametralladoras apostadas en el distribuidor Altamira el nonagésimo “Día D” y un guacal de plátanos de destino incierto. Esta gente redujo el hamletiano to be or not to be al chabacano TIAR o real.

¡Pobre Shakespeare!

Earle Herrrera

earlejh@hotmail.com

Caracas