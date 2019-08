El Kiosco de Earle: TIAR sin CLAP

No podía ser más oportuno el ingreso del “gobierno” del autoproclamado al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en momentos en que un aliado del pacto, EEUU, requiere invocarlo para el bloqueo naval que piensa imponer a los peligrosos CLAP. El TIAR se encargará de que las sospechosas cajas no entren al territorio nacional, aun con el apoyo de Rusia, China, Irán o Turquía. Los aliados de la cuarentena naval saben que sin la neutralización de los CLAP no será posible aplicar el “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Con el bloqueo marítimo, el tratado que zozobró en la guerra de Las Malvinas, reflota en los centros de acopio de Catia y Quinta Crespo.

Earle Herrera

Caracas