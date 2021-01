El kiosco de Earle: Trump sin “por ahora”

Gente de chimbo humor lanzó un video de Trump con las

palabras del comandante Chávez el 4 de febrero de 1992. “Compañeros,

los objetivos que nos trazamos no fueron logrados por ahora”, etc.

Esa proclama le queda muy grande a Donald Trump.

Este, después de enviar a sus fanáticos al Capitolio y prometer que los acompañaría por

la avenida Pensilvania, los dejó en la estacada.

Peor, cuando lo medio amenazaron con enjuiciarlo, dijo que los violentos no representaban

a EEUU y que los pasaran a la justicia.

Miren, eso de asumir la responsabilidad de una rebelión militar -4F- , lanzar un “por ahora” e ir preso con sus soldados,

solo lo hace un auténtico Comandante. ¡Un Chávez, pues!

Los tipos como Trump no tienen “por ahora”.

earlejh@hotmail.com

Caracas