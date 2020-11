El kiosco de Earle: Una guerra para Biden

Biden no necesita demostrar a nadie que no es comunista.

Pero si requiere suturar la división de la sociedad yanqui,

bajarle 2 al racismo, a los seguidores de la Asociación Nacional del Rifle y al complejo industrial–militar,

que no mitiga su sed bélica desde Libia. Y está inquieto.

Para todo eso, los gringos tienen una fórmula brutalmente simple: una guerra, una invasión o ambas cosas.

Trump bravuconeó pero no pasó de allí.

Las tribunas quieren un cow-boy como él, pero que dispare desde la cintura.

El complejo industrial -militar ya baraja los nombres de países que propondrá a Biden

para saciar la sed bélica y nebulizar su economía.

Venezuela está en esa lista, bien posicionada.

No es saludable aplaudir al que puede bombardearte.

earlejh@hotmail.com

Caracas