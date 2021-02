El kiosco de Earle: Vacío interino

Carmona Estanga dijo que no apoyó un golpe sino que llenó un “vacío de poder”.

Ramos Allup coqueteó con las guarimbas e inventó que Maduro incurrió en “abandono del cargo”.

Tanto amenazar con el lobo hasta que este se le apareció al propio autoproclamado.

Ocurre que el interinato de Guaidó cayó en un verdadero vacío con la aparatosa derrota de Trump.

La Unión Europea se apresuró a informar que ya no lo reconocía como interino

y lo mismo hizo la pequeña Quisqueya, en un aguaje de soberanía.

En el limbo quedaron los “embajadores” nombrados por el susodicho, así como el “tribunal supremo”

designado por la extinta AN de la derecha.

Toda esa gente cayó en el vacío.

Ahora se dan cuenta de que esta opción no estaba sobre ni debajo de la mesa.

earlejh@hotmail.com

Caracas