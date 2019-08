El Kiosco de Earle: ¡Volver!

Me enamoré de Buenos Aires escribiendo un ensayo sobre Borges y la ciudad. Mi amor creció en la prosa de Cortázar, los tangos de Gardel, la senda de Evita y los sueños del Che. La conocí años después, en un congreso de escritores del que me escapé para hablar con las escarchas del Río de la Plata. Cuando EEUU y Canadá me prohibieron la entrada, dije: “Adiós, cará”. Pero cuando Macri ordenó cerrarnos la Argentina a mis camaradas y a este enamorado de Mercedes en su voz, acusé el golpe. Buenos Aires se me puso lejísimo pero, de pronto, vi frente a mí al Río de la Plata arrastrando un cadáver político. Y aunque octubre no llega todavía, ya diviso “…unas luces que a lo lejos / van marcando mi retorno».

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas