El kiosco de Earle: Washington en Chuao

Para desmarcarse de la pela que sus Rambos se llevaron en Chuao,

Trump quiso ironizar -no es fácil- y escupió:

“Se ve que esa operación no la comandó el general George Washington”.

Debería dejar tranquilo al prócer de la independencia estadounidense,

pues si lo mete en las invasiones imperiales, veremos al ilustre George Washington humillado

no solo en Chuao, sino por los estudiantes iraníes que tomaron la embajada yanqui en Teherán

en 1979, los milicianos cubanos que lo hicieron correr en Playa Girón

en 1961, el pueblo caraqueño que rechazó su presencia en la persona del vicepresidente

Nixon en 1958, para no verlo corriendo despavorido hacia

un helicóptero de rescate en los arrozales de Vietnam en 1973.

¡Ay, mi General!

earlejh@hotmail.com

Caracas