El Kiosco de Earle: Webinar

La cantora Fabiola José me pidió luces sobre un término que me

llena de penumbras: webinar.

Para ayudarme, asomó su derivado: webineo.

Como los músicos empíricos, soy filólogo por oído.

La palabra abortada por Internet me sonó a guabinear.

Este método se llama analogía fonética.

Busqué auxilio en el Glosario de voces indígenas de don Lisandro Alvarado,

los tres tomos del Diccionario de voces venezolanas de Juan Correa, la obra

La palabra de hoy de Aníbal Nazoa y el Diccionario de venezolanismos de la

UCV. Guabinear tiene un eco shakesperiano en el ser o no ser de Hamlet, na’guará.

Significa culipandear, no atreverse, hacer la guayaqueta.

Su sujeto es el guabinoso. Su acción, el guabineo.

Pero webinar no es guabinear por Internet,

aunque haya gente que se la pasa en un solo webineo.

Earle Herrera

earlejh@hotmail.com

Caracas