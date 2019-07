El kiosco de Earle: WhatsApp tú

Unos científicos “descubrieron” que pasar el día zampado

en el WhatsApp es saludable.

Ojalá no sean como los que mandaron a la tumba

a millones de fumadores (a mí, casi).

Yo paso mucho tiempo en esa red, saliéndome de cuanto grupo

me incluyen. Ese es mi oficio, salirme. Alguien se va de Chacao

a Guarenas y recibe 300 “feliz viaje y pronto regreso”.

Una excéntrica informa haber estornudado y 500 le desean que se mejore

“porque te necesitamos” o le recomiendan pasote con casco de burro.

Ahorita me estoy saliendo de un grupo anti-grupo.

earlejh@hotmail.com

Caracas