El Kiosko de Earle Herrera: Pedían megas

Después de su victoria en 2015,

los de la MUD llegaron echones

a la AN. Le dieron un plazo

a Maduro de seis meses (6)

para sacarlo. Cada orador

de la derecha, mirando con rictus

de superioridad a los chavistas,

retaba: ¡Vamos a contarnos,

pues, no y que ustedes son mayoría,

vamos a echarle pichón, nosotros

renunciamos a la AN y Nicolás

hace lo mismo y nos contamos

todos, vamos pues! Ahora

el Presidente les toma la palabra

y se ponen a llorar que el régimen

los quiere disolver.

Earle Herrera

@earlejh@hotmail.com