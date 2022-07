El Kremlin anuncia cumbre de presidentes de Rusia, Irán y Türkiye en Teherán

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, viajará el próximo 19 de julio a Teherán, donde participará en una cumbre trilateral con sus homólogos de Irán, Ebrahim Raisi y de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«El viaje del presidente a Irán el 19 de julio está siendo preparado», declaró a la prensa en Moscú el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

El portavoz de Putin precisó que el mandatario ruso tendrá una reunión consagrada a Siria, en el marco de las conversaciones de paz de Astana, con sus homólogos iraní y turco, al igual que una entrevista bilateral con este último.

