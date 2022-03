El Kremlin: «No le corresponde al presidente de EE.UU. decidir quién será el presidente de Rusia»

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, este lunes tachó de «alarmantes» las recientes palabras del mandatario estadounidense, Joe Biden, quien afirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, «no puede permanecer en el poder».

«En primer lugar, es un insulto personal y es difícil imaginar un lugar para un insulto personal en la retórica de un líder político y, sobre todo, en la retórica del líder del principal país del mundo, EE.UU.», señaló el vocero ruso en una entrevista para PBS, subrayando que se tratan de palabras «inaceptables». «No le corresponde al presidente de EE.UU. decidir quién será o quién es el presidente de Rusia. Es la población de Rusia que decide en las elecciones», recalcó.

Armas nucleares

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Rusia decida emplear armas nucleares si su operación militar en Ucrania no va según lo planeado, Peskov enfatizó que Moscú no tiene dudas respecto al eventual éxito del operativo ruso, si bien «cualquier desenlace de la operación, sin duda, no es una razón» suficiente para recurrir a dichos métodos.

«Tenemos un concepto de seguridad que estipula claramente que, solamente en caso de una amenaza para la existencia del Estado [ruso], podemos y de hecho utilizaríamos las armas nucleares para eliminar esta amenaza para la existencia de nuestro país», explicó. «Nadie está ni siquiera pensando en la idea de utilizar las armas nucleares», subrayó.

