El Libertador realizó en 1819 una proeza no igualada en la historia de la humanidad

Alexander Torres Iriarte sostiene que el año de 1819, desde el 15 de febrero con el Congreso de Angostura, pasando por la Campaña de Nueva Granada, la hazaña de remontar Los Andes por el páramo de Pisba, las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá, hasta el 17 de diciembre de 1819 con la creación de Colombia, representa una excelente oportunidad para el “reencantamiento”, así lo llama, con la figura de Simón Bolívar. Es decir, que mientras muchos historiadores aseveran que Bolívar no tiene nada que decir en estos tiempos de telemática, de redes sociales y 5G, él se ubica entre los que andan en sentido contrario y, sin apasionamientos ni sentimentalismos, valora la grandeza del héroe, se queda estupefacto, maravillado ante su figura. Iriarte, por lo demás, avala la postura de que Bolívar es el Capitán América y que nació en Caracas para más señas. Pablo Neruda lo llamó “Capitán Combatiente”, “Bolívar capitán”.

Iriarte es director de posgrado del Centro Nacional de Estudios Históricos.

Revela que en los últimos años, con la figura de El Libertador, ha habido una historiografía con una prédica negativista, que se atrevería a decir, está al servicio de intereses políticos oscuros. A sabiendas de que el proceso de la Revolución Bolivariana de los últimos 20 años tiene como una de sus columna el bolivarianismo, muchos que en tiempos pasados fueron defensores del pensamiento bolivariano, ahorita vienen en sentido contrario, tratando de erosionar la figura de Bolívar para, de una manera u otra, malponer la Revolución Bolivariana.

Ubica esta corriente como una conjunción de fuerzas internas, de oscuros intelectuales que, en convivencia con factores externos en los últimos tres años, los sureños sobre todo, los peruanos, han venido maldiciendo y malponiendo a El Libertador.

Agrega que en Venezuela se han publicado libros de gran valía, desde el punto de vista historiográfico, pero que en los mismos se denuncia una especie de desencantamiento de la figura de Bolívar, porque han culpabilizado al Estado venezolano y a la Revolución de un endiosamiento, de una especie de culto al héroe, de un volver hacia atrás en la búsqueda de la figura de Bolívar con un uso interesado.

“En esa responsabilidad el Centro Nacional de Historia siempre ha salido al punto”, indica.

“Es decir”, insiste, “mientras que muchos hablan de la épica del desencanto, que ya Bolívar no tiene nada que decir, que es una especie de perro muerto, que es anacrónico traerlo en el siglo XXI, en la época de la telemática, Internet, 5 G, yo vengo en sentido contrario. Digo que apartando la pauta sentimental de los románticos del siglo XIX, apartando el efectismo que a veces tiene lo hechizante que es la figura de Bolívar, cuando uno de manera objetiva, desapasionada, recrea esos hechos que arrancan históricamente desde el 15 de febrero del año 1819 hasta el 17 de diciembre de ese mismo año, uno se queda estupefacto, ante la grandeza, ante el desprendimiento y los atributos personales del liderazgo que tiene Simón Bolívar. Y lo digo porque es muy recurrente en los biógrafos, se me ocurre Gerhard Masur, Vicente Lecuna o el mismo Idalecio Liévano Aguirre, por citar las biografías canónigas de la vida de El Libertador, es muy recurrente hacer comparaciones de la figura de Bolívar con Aníbal o con el mismo Napoleón, quedando estos dos en franca desventaja ante la grandeza de este personaje”.

Aporte neogranadino

Aduce Iriarte que al recrear los 77 o 78 días que van desde la partida de Mantecal, estado Apure, hasta el 10 de agosto, cuando ya está consumada la toma de Santa Fe de Bogotá, se hace mutis, uno se queda obnubilado, maravillado, de esa figura que es Bolívar.

De la batalla de Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, menciona la figura del coronel Juan José Rondón, quien sobresale cuando Bolívar, ante el apremio de la situación por el avance realista, le pide que salve la patria, y este le contesta que “Rondón no ha peleado”. Días después, Bolívar entra triunfante a Bogotá con lo cual se hace realidad un empeño que traía desde 1812, y que plasma en el Manifiesto de Cartagena, en la cual emplaza a la Nueva Granada que cierre filas por la liberación de Venezuela. Dice que es un hijo de la “infeliz Caracas”, y que llega buscando ayuda.

Iriarte recuerda el papel que jugaron los neogranadinos, inmolados como Ricaurte y Girardot, por nuestra libertad en la fase épica inicial de la Primera República.

“Yo concuerdo con esa apreciación de que sería mezquino creer que la consolidación de la independencia nada más pasa por el papel de los venezolanos. Cuando decimos que somos hijos herederos de Carabobo, también debemos decir que somos herederos también de Boyacá y posteriormente de Ayacucho. Y cuando observas estas batallas en la liberación del sur, después de 1822, entiendes que hay contiendas en las que, indistintamente y con la misma pasión y desprendimiento, participaron quiteños, neogranadinos, peruano, bolivianos. Es decir, desde el punto de vista histórico, en los sustratos de los pueblos ha habido unidad, siempre han sido las minorías que detentan el poder económico y político, las oligarquías, los que nos han dividido y fragmentado. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos del encono y del odio que a veces, en este momento, tenemos con nuestros hermanos vecinos. Siempre hay que distinguir: una cosa es el Gobierno y la élite colombiana y otra es el pueblo colombiano tan sufrido y hasta más sufrido que el pueblo venezolano”, reflexiona.

Iriarte considera que hace falta la gran película, la gran novela, que recree la campaña de la Nueva Granada, cuando el Ejército con Bolívar al frente cruza llanos inundados, pantanos, remonta la cordillera de los Andes por el páramo de Pisba a costa de grandes sacrificios y esfuerzos sobrehumanos, y cae sobre las fuerzas españolas sorprendiendo a propios y extraños.

-El presidente colombiano Iván Duque le agradeció a EEUU su aporte a la liberación de Colombia, ¿qué le parece?

-Es doblemente falaz, desde el punto de vista de la ignorancia y de la mala intención. No es un odio gratuito; es un odio histórico. No es accidental que sean los virreinatos de Perú y el virreinato de Nueva Granada, los emporios fundamentales de los realistas en el siglo XVIII. Y no es gratuito que allí se hayan galvanizado las oligarquías más rancias que han tenido un carácter antibolivariano y eso se lo han inoculado el sistema educativo a los imaginarios y, sobre todo, a la clase política. No obstante, algo que nos ha demostrado la historia es que una cosa es la animadversión de las oligarquías a la figura del Libertador, y otra cosa es lo que el pueblo le alberga en su corazón. Bolívar siempre ha sido un personaje que ha gozado del aprecio del pueblo.

-¿Sería impropio decir que el Capitán América nació en Caracas..?

-No es impropio. En el famoso canto de Pablo Neruda le dice Capitán Combatiente, Bolívar capitán. Bolívar es el capitán de América como Miranda es el capitán de Colombia, es decir, la denominación América, es profundamente nuestra. Y así como en estos territorios nos expropiaron el nombre, ya no sabemos cómo llamarnos, incluso nosotros incurrimos en ese error en llamar americanos a los estadounidenses, de igual manera nos pasa con el protagonismo de nuestros héroes. Bolívar es el Libertador, no el opresor. El Ejército venezolano que cruzó grandes moles, estamos pensando en Pisba, lo hizo no para oprimir a Nueva Granada sino para liberarla.

Los grandes majaderos

Señala que hay toda una mercadotecnia y un proceso ideológico que hemos cofacilitado con las cableras, los medios de comunicación, con el mercado del juguete, como parte de la industria cultural y de dominación; se le da mayor protagonismo al Capitán América, de EEUU, que al verdadero Capitán América.

“Yo a los estudiantes”, refiere, “les digo, Bolívar fue un héroe de verdad, aquel es de ficción. ¿Tú crees que el Capitán América hubiere remontado el páramo de Pisba para liberar otros pueblos? No hay manera. Bolívar tiene quilates más universales y no son ficticios, mientras que aquel es un personaje hecho a la medida de una industria cultural que lo que quiere es colocar símbolos, representaciones y valores que nos se ajustan a la realidad, que distorsionan y maltratan los verdaderos valores encubiertos nuestroamericano”.

Al referirse a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que quiere liberarnos, lo define como un empresario que ha dedicado su vida a amasar fortuna, acumular bienes.

“Es un mezquino, un ególatra, un supremacista, un imbécil y, además, un egoísta que toda su vida se ha empeñado en amasar fortuna, en acumular bienes, en explotar su imagen. Cómo puede hablar de libertad si su naturaleza es opresiva y egoísta. Bolívar es el símbolo del desprendimiento, de amor por la libertad. El otro, que como todo diablo, finge lo que no es, es un supremacista que se cree superior a todos los demás. Bolívar representa un tanto la opción de José Martí, con los pobres de la tierra quiero mi suerte echar; ese es un principio fundamental de El Libertador.

-¿Cuáles atributos resalta de Bolívar?

-Un valor que está consustanciado con la espiritualidad y el legado cristiano, es el desprendimiento. Si uno revisa la vida de El Libertador, vemos que los Bolívar Palacios eran considerados la tercera o cuarta familia más rica de la Capitanía General de Venezuela. El muy bien con su patrimonio, sus tierras, todos los valles de Aragua eran suyos, las siembras de cacao, los esclavos, pudo haber hecho mutis, y olvidarse del sacrificio de inmolarse por aquellos que no comprendieron la magnitud de su obra, la grandiosidad de sus acciones. Por eso, él lo dijo en algún momento: Jesucristo, El Quijote y yo somos los grandes majaderos de la historia. Era un hombre empecinado, ganado para las grandes acciones, incluso contraviniendo sus intereses de clases.

Entre otros valores de nuestro capitán menciona la inteligencia, la perseverancia, su idea de proyectarse en el devenir y la valentía que roza en lo sobrehumano.

“Es muy difícil hablar de 1819 sin la pasión que nos da una idea ejemplar de quien en menos de 78 días logró una proeza que en la historia de la humanidad se puede atribuir a grandes guerreros como Aníbal, Alejandro Magno, Napoleón. Estamos hablando de un hombre que nació en Caracas para beneplácito de nosotros y que todos los días lo encontramos en las calles de Venezuela con una pasión desbordante.”, concluye.

Haga silencio y respire profundo

“…El gran poeta del sur, Pablo Neruda, llegó a decir en su momento que Bolívar es el capitán y está con el pueblo. Me gusta mucho la imagen del credo de Miguel Ángel Asturias que dice, Bolívar, hombres como tú no han muerto, cierran los ojos y siguen velando. No es el culto al héroe de lo que hablamos sino de valores encubiertos que nos dignifican, nos mueven, crean sentido y comprometen. Yo no soy de los deificadores de Bolívar, creo que cometió errores y tuvo defectos, pero hay un proceso de reencantamiento con su figura. Yo no hablo de una épica del desencanto, como señala un libro muy sonado de un gran amigo mío, que viene en sentido contrario. Hablo de la épica del encanto. Creo que este año y los que vienen, debemos rebuscar la figura de Bolívar con sus atributos, sus altibajos con sus claroscuros, como cualquier mortal, para decir en los momentos más aciagos, en las situaciones mas difíciles, El Libertador y un pueblo pudieron salir de los momentos más terribles que hemos vivido en nuestra historia y que nosotros, manteniendo las distancias, estamos llamados a lo propio. Cuando la gente dice que este es el peor momento que hemos vivido en nuestra historia, que lance la mirada en 1819 y vea a Pisba para que vea que tendrá que hacer silencio, respirar profundo y echarse a andar en búsqueda de una mejor Venezuela”.

Alexander Torres Iriarte

Texto/Manuel Abrizo

Foto/Miguel Romero, archivo CO