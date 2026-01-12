El líder supremo de Irán lanza un mensaje a la nación en medio de las violentas protestas

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, expresó su agradecimiento a «la gran labor de la honorable nación iraní en las manifestaciones masivas» de apoyo al actual Gobierno iraní que tuvieron lugar este lunes, en medio de protestas antigubernamentales.

«Hoy habéis realizado una gran labor y habéis creado un día histórico. Estas vastas concentraciones llenas de firme determinación han frustrado los planes de los enemigos extranjeros que debían ser ejecutados por mercenarios internos», expresó.

Al mismo tiempo, el líder supremo resaltó la «determinación» y la «identidad» que la nación iraní demostró «ante el complot de los enemigos extranjeros que pretendían llevar a cabo mercenarios nacionales». «Esto ha sido una advertencia a los políticos estadounidenses para que dejen de engañar y no confíen en mercenarios traicioneros», agregó, al tiempo que destacó la fortaleza y el poder del pueblo «consciente y perspicaz con respecto a sus enemigos».

Esta jornada, decenas de miles de personas salieron a la calle en manifestaciones a lo largo del país para condenar los disturbios y la violencia organizada con apoyo extranjero.

Protestas en Irán

Las protestas en Irán, activas desde finales de diciembre, se han producido en un escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda nacional, extendiéndose por todo el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con intervenir en Irán si se producían muertes de manifestantes. Mientras, Jerusalem Post reportó la semana pasada que Washington está considerando tal acción para apoyar a los manifestantes en la nación persa, mientras que Israel estudia si el reciente secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, podría establecer un precedente aplicable al Gobierno iraní.

Frente a las declaraciones hostiles, Teherán acusó a Washington y Tel Aviv de instrumentalizar las protestas como parte de una «guerra blanda», advirtiéndoles severamente que no interfieran en los asuntos internos de la República Islámica.

T/RT