El Niño Criollo se transforma en musical sobre las tablas de la Unearte

La propuesta escénica que tiene por título Gente Mágica. Como en un cuento de Navidad, narra la historia del nacimiento de Dios desde la perspectiva que plantea el popular aguinaldo compuesto por Isabel Herrera (letra) y Luis Morales Bance (música), al tiempo que muestra el proceso de configuración de un nacimiento viviente

El próximo viernes 13 de diciembre, a las 4:00 de la tarde, la Sala Anna Julia Rojas de la Unearte (Universidad Nacional Experimental de las Artes), en Caracas, albergará a Gente Mágica. Como en un cuento de Navidad, un espectáculo escénico musical que toma diversas manifestaciones tradicionales venezolanas como elementos narrativos para contar el nacimiento del Niño Jesús, desde la perspectiva que propone el emblemático aguinaldo “El niño criollo”, creado en 1962 con letra de Isabel Herrera y música del insigne violinista Luis Morales Bance.

En conversación con el Correo del Orinoco, la directora general de la actividad, Yelitza Delgado, explicó que con la fórmula narrativa en la cual una historia trascurre dentro de otra, este cuento decembrino comienza en la sala de una casa venezolana común, con un abuelo que pregunta a sus dos nietos qué es para ellos la Navidad.

Los niños, contemporáneos y citadinos, asocian la Navidad con los regalos que trae el Niño Jesús, a las visitas a los centros comerciales a ver a “Santa” y a comprar los estrenos. Ante estas respuestas el abuelo se encarga de explicarle a su descendencia la verdadera esencia de la natividad.

NAVIDAD MULTIRÍTMICA

A medida que el abuelo va contando la historia del nacimiento del Niño Jesús, se va armando un nacimiento viviente. El cuento se apoya, además, en temas musicales compuestos sobre ritmos tradicionales venezolanos, no solo propios de la época decembrina, sino de todo el calendario festivo de la tradición venezolana.

Así, junto a aguinaldos de diversas localidades, parrandas, gaitas de furro y de tambora, chimbangles y más, suena también el calipso, las fulías, sangueos, zaragozas, y los ritmos que acompañan a las diabladas de Corpus Christi, entre otras sonoridades tradicionales venezolanas.

APORTE A LA TRADICIÓN

Sobre las características sonoras del evento, el director musical, Ricardo Linares, destacó que, aun cuando el espectáculo toma como base la historia contenida en el aguinaldo “El Niño Jesús criollo”, a lo largo del musical suenan piezas inéditas originales, compuestas especialmente para este espectáculo por Yelitza Delgado, como un aporte al cancionero tradicional venezolano.

Además, la historia del abuelo que cuenta a sus nietos la historia del nacimiento del Niño Dios, es contada en la manifestación poética conocida como décima, creada también por la directora general del evento.

CON GENTE DEL PUEBLO

En esta oportunidad participarán unas 150 personas en escena, la mayoría de ellas promeseras devotas del Niño Jesús, que acompañan a 16 músicos y otros 20 integrantes de la agrupación dedicada a las tradiciones venezolanas, Sabor a lo Nuestro. De manera que la actividad autogestionada es en sí misma una manifestación popular, organizada e interpretada por cultoras, cultores y portadores de tradición.

Inclusive, este espectáculo surgió como evolución natural de una promesa que le hizo Yelitza Delgado al Niño Jesús, hace 25 años, cuando nació su hija.

LA HISTORIA

Según contó Delgado, cuando su hija tenía apenas 40 días de nacida atravesó problemas respiratorios que la dejaron sin la posibilidad de obtener oxígeno por aproximadamente dos horas. Inclusive, se llegó a declarar la muerte clínica de la bebé.

En plena conversación con la doctora que le había dado la mala noticia y no le permitía entrar a ver el cuerpo sin vida de su hija, “salió un muchacho y le dijo a la doctora que la niña se estaba moviendo”, narró Delgado.

En su arrebato de desesperación la madre siguió a la doctora al interior del centro asistencial y justo al momento de llegar a donde estaba su hija vio la figura del Niño Jesús, como una marca de agua, en una cortina.

“Intenté atravesar la cortina, pero algo me lo impedía, no podía entrar aunque quería. Al tercer intento pude ingresar y vi a mi bebé con vida y bien”, recordó Delgado que en medio de múltiples y complejos cuidados y estudios para verificar que su hija no había sufrido ningún daño, hizo una promesa, por la vida de su hija, al Niño Jesús.

BUENA CAUSA

Es así como desde hace 25 años Yelitza Delgado, cada 24 de diciembre, a las 12:00 de la noche, se enfrenta al terror que le produce cantar en público para llevar música navideña a todas las casas que tengan un nacimiento, en la comunidad donde esté viviendo o como parte de nacimientos vivientes.

Usualmente, continuó Delgado, en esos recorridos le entregaban dinero como ofrenda al Niño Jesús, dinero que emplea para ayudar a cubrir gastos médicos, principalmente a niñas y niños de la comunidad.

En esta ocasión el dinero de la taquilla se utilizará para cancelar los gastos del propio evento de gran envergadura. Sin embargo, la intención es convertir el espectáculo en un clásico de la Navidad caraqueña, que sea capaz de autogestionarse y dejar algo de dinero para ayudar a instituciones benéficas, especialmente dedicadas a la salud infantil.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ Miguel Romero

Caracas