¿El papa Francisco en silla de ruedas?

El papa Francisco se desplazó este jueves en silla de ruedas debido a un brote de dolor en su rodilla que ha limitado su capacidad para caminar, recoge Reuters.

Se trata de la primera vez que el jefe de la Iglesia Católica aparece en público en silla de ruedas.

La agencia señala que el sumo pontífice acudió a una audiencia con un grupo de monjas que se celebró en la sala de audiencias generales del Vaticano y tuvo que ser llevado en la silla de ruedas hasta su asiento. Para sentarse en el lugar que le correspondía, el papa necesitó ayuda de un asistente.

Francisco, de 85 años, últimamente ha tenido que interrumpir varios eventos debido a los reiterados dolores en su rodilla. Durante la semana de Pascua asistió a las misas en la basílica de San Pedro pero no las presidió, responsabilidad que fue delegada a arzobispos o cardenales.

