El papa León XIV pide herramientas para proteger a los niños del uso indebido de la tecnología

El papa León XIV exhortó este jueves a desarrollar “herramientas para supervisar y controlar la interacción de los niños y niñas con los dispositivos tecnológicos”, al advertir sobre la creciente exposición de los menores a los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial (IA).

Durante un encuentro con los participantes de un seminario sobre la dignidad de la infancia y la adolescencia en la era digital, el pontífice destacó que “la IA está transformando muchos aspectos de la vida cotidiana, como la educación, el entretenimiento y la seguridad infantil”, pero advirtió que su aplicación plantea “importantes cuestiones éticas relacionadas con la protección y la dignidad de los menores”.

León XIV subrayó que los niños y adolescentes “son particularmente vulnerables a la manipulación por parte de algoritmos de IA que pueden influir en sus decisiones y preferencias”, por lo que consideró esencial que padres, madres y educadores comprendan esas dinámicas y actúen en consecuencia.

El Papa también llamó a los gobiernos y organismos internacionales a asumir su responsabilidad en la creación de políticas que salvaguarden la dignidad de los menores frente a los nuevos desafíos tecnológicos, incluyendo la actualización de las leyes de protección de datos y la promoción de estándares éticos en el desarrollo de la IA.

Además de la regulación, el pontífice enfatizó la necesidad de “un trabajo educativo diario y continuo” que permita orientar a los jóvenes sobre los riesgos del acceso temprano y sin supervisión a la tecnología.

“Solo mediante un enfoque educativo, ético y responsable —concluyó León XIV— podremos garantizar que la inteligencia artificial sea una aliada en el crecimiento y desarrollo de los menores, en lugar de una amenaza”.

