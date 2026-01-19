El Parlamento Europeo congelaría el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos

El Parlamento Europeo se encamina a congelar la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, alcanzado en julio de 2025, en respuesta a las amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump relacionadas con Groenlandia, que han elevado la tensión política entre ambas partes.

El líder del mayor grupo parlamentario, el Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, anunció la suspensión del pacto en una entrevista con la cadena ZDF, donde afirmó que la medida implica que “Donald Trump no obtendrá acceso libre de aranceles para los productos estadounidenses en el mercado interior de la UE”, calificándola como la primera señal directa enviada a Washington.

El pasado 14 de enero, los eurodiputados aplazaron la decisión formal sobre la congelación de la ratificación, aunque se prevé que la pausa sea confirmada oficialmente durante la próxima sesión plenaria, programada para el 21 de enero. El acuerdo sigue sin haber sido aprobado por la Eurocámara.

El pacto comercial, sellado el 27 de julio de 2025, contempla un arancel cero para las importaciones estadounidenses hacia la UE y un arancel base del 15 % para todos los productos europeos que ingresen al mercado estadounidense, configurándose como uno de los acuerdos más ambiciosos entre ambas economías.

Además del comercio de bienes, el entendimiento incluye compromisos europeos para adquirir gas natural licuado, petróleo y productos de energía nuclear estadounidenses por un valor aproximado de 750.000 millones de dólares hasta 2028, así como chips de inteligencia artificial por al menos 40.000 millones de dólares para centros de computación.

La UE también planea incrementar de forma significativa sus compras de equipamiento militar y de defensa a Estados Unidos, un componente estratégico del acuerdo que ahora queda en suspenso mientras se redefine la relación política y comercial transatlántica.

T/CO