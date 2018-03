El petro abre una era de recuperación económica

Reinaldo Ponce se sentía el miércoles un hombre extremadamente feliz. Así lo confesó. Ha afrontado junto a su mujer penurias derivadas de la guerra económica, como haber pasado una semana comiendo yuca con agua, sin estar haciendo dieta. Por ello, avizorando un nuevo horizonte, recibió emocionado el anuncio del presidente Nicolás Maduro del nacimiento del petro.

“Es una de las medidas más inteligentes que haya podido tomar el presidente obrero Nicolás Maduro. La muestra la vio el mundo entero (el martes) cuando 735 millones de dólares entraron a la caja de Venezuela. Eso, hay que decírselo a la gente, representa la alimentación de un mes de la caja del CLAP, equivale a un mes de gastos del CLAP. ¡No se puede imaginar la seguridad económica que tiene Venezuela de aquí en adelante!”, expresa.

Ponce estuvo acompañando a un puñado de transportistas que acudió a la oficina administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para respaldar la propuesta de Diosdado Cabello de unificar las elecciones presidenciales con la de diputados a la Asamblea Nacional.

Señaló que le había contado a sus compañeros cómo rodó para llegar a Venezuela. Salió de Chile después del golpe fascista contra Salvador Allende. Lo sacaron en un avión que lo dejó en Australia. De allí voló a México y se vino a pie, en “cola”, para arribar a Venezuela después de tres años. Por ello se sentía el hombre más feliz con el anuncio del martes pasado.

“Le dije a mi mujer, que lo hemos pasado duro, he pasado hambre. Entonces, la medida del Presidente es la mejor. Ahora, ¿ dónde se va a meter Dolar Today? No sé. Yo tengo detenida mi pensión en dólares por culpa del negocio que ellos tienen, porque jamás le voy a dar un dólar mío al mercado negro. Jamás. Entonces, por esa razón, pienso que es la mejor medida para la recuperación económica de Venezuela. No la tiene ningún país de América Latina”, señaló.

Afirma que por ello es que tienen miedo de que Nicolás Maduro vaya a Perú, a la Cumbre de las Américas, porque es un mal ejemplo para esos países fascistas, como Perú, Argentina, Paraguay, Brasil. Encuentra coincidencia con lo que ocurre en el patio interno, en el que la oposición criolla desea que se le ponga la silla a su candidato y se le acomode el micrófono para que hable como presidente.

“El Gobierno se gana, no se regala. Y aquí ganó quien está gobernando, y quien lo está gobernando es un conductor inteligente. Tenemos la esperanza de que, como lo dice él, en meses vamos a ver la recuperación económica”, señala.

Expone que son 6.500 criptomonedas que no están basadas solamente en la confianza de las personas que la constituyen. “Y la sorpresa fue que en Miami hay varias monedas de esas, constituidas por las personas que se roban el dinero de Venezuela. Son los financistas, entonces, esos también comienzan a morir porque hay una moneda con respaldo, responsable el Estado. Lo mejor que ha hecho Maduro es el petro y no olvidemos que fue el Comandante (Chávez) quien lo propuso”.

Elías Vera dice que el petro le va a quitar la hegemonía al dólar y que representa una acertada estrategia del Gobierno para salir de la crisis por la que estamos pasando.

Afirma que cada país tiene que ser autónomo en sus cuestiones. Y que cada quien pueda importar los insumos que requiera. El bloqueo impuesto por Estados Unidos de Norteamérica impide que algún país pueda hacer negocios con Venezuela. “El petro va a ayudar a descongestionar eso”, asevera.

Yasmira de Franco estima que la criptomoneda es una buena manera para que el país salga adelante. Los precios van a bajar, sin el dominio del dólar, y “vamos a ser la Venezuela que siempre hemos sido”.

Oswaldo Montenegro, por su parte, indica que la salida del petro contribuirá a fortalecer la economía, ya que la moneda estará respaldada por el petróleo, que es la primera reserva del mundo. “A nivel mundial se está imponiendo ese tipo de moneda”, añade.

-¿Tienes fe en una pronta mejoría de la situación?

-Si esta bien manejado, sí. Hay un crecimiento y una fortaleza en todos los países en cuanto a la criptomoneda. Esperamos que se pueda importar materia prima, insumos, ya que ayuda a paliar lo que es el Dólar Today.

Para Norberto Roberts, el petro representa una base fundamental para contrarrestar la guerra económica y el bloqueo de la banca internacional, que impide comprar alimentos, medicinas y otros bienes.

“El petro es una de las medidas que el Presidente de una manera inteligente ha tomado. Yo lo veo con mucha fuerza para combatir ese flagelo de la inflación”, dice.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas