El Pico Espejo en Mérida está cubierto de nieve

Este lunes 18 de agosto, el Pico Espejo del Sistema Teleférico Mukumbarí, en Mérida, apareció completamente cubierto de nieve, ofreciendo un paisaje invernal que sorprendió a visitantes y residentes.

El Sistema de Teleférico Mukumbarí informó en sus redes sociales que los turistas disfrutaron de «la majestuosidad de la nieve» y vivieron «una aventura inolvidable».

El guía turístico Ramón Molina destacó que la nevada tomó por sorpresa a propios y visitantes, y subrayó que las montañas andinas estaban «espectacularmente lindas».

Además, invitó a recorrer las bellezas naturales de la entidad y sus zonas turísticas.

El Teleférico Mukumbarí compartió imágenes y videos que rápidamente circularon en redes sociales, mostrando el contraste entre la nieve y el terreno rocoso de la Sierra Nevada.

Autoridades turísticas recordaron que durante la temporada vacacional el sistema opera en horario especial: de miércoles a viernes, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., y sábados y domingos desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

La nevada se suma a otros episodios recientes en la región, generando interés y motivando a turistas nacionales e internacionales a visitar Mérida.

T/CO