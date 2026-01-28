El pronóstico nada prometedor de Bloomberg para el dólar ante la «política impredecible» de Trump

Los operadores financieros apuestan con fuerza a que el dólar estadounidense seguirá cayendo, y lo hacen pagando el precio más alto jamás registrado para protegerse de una bajada más profunda, informó Bloomberg este martes, citando fuentes expertas en el tema.

Según datos de Bloomberg, desde 2011, las opciones que ganan dinero si el dólar se debilita mucho están en su nivel más caro de la historia, lo que refleja el miedo que reina en los mercados ante la incertidumbre que genera la política en Estados Unidos encabezada por su presidente, Donald Trump.

El sentimiento negativo contra el dólar no es solo algo temporal. Los inversores se muestran más pesimistas sobre su futuro a largo plazo que en cualquier momento desde mayo de 2025. En los últimos días, el dólar ha experimentado su peor racha en más de un año, cayendo con fuerza similar a lo que ocurrió durante las tensiones arancelarias de abril del año pasado. Si esta tendencia continúa, podría llegar a su nivel más bajo en cuatro años.

«La política impredecible estadounidense es inequívocamente negativa para el dólar», explica Jesper Fjarstedt, analista sénior de Danske Bank. Según el medio, este año el dólar es la divisa que peor rinde entre las principales del mundo, perdiendo su imagen de refugio seguro, en medio de las preocupaciones sobre el gran déficit de EE.UU., las guerras comerciales y la búsqueda de alternativas como el oro.

Los expertos aseguran que existen señales claras de que este fenómeno trasciende el ámbito de la opinión. Los inversionistas están apostando masivamente a que el dólar seguirá en caída libre, la volatilidad a corto plazo se encuentra en su punto más alto desde septiembre, y los operadores pagan caro por protegerse de movimientos bruscos.

«La volatilidad de la política estadounidense está devaluando el dólar», afirma Luis Costa, director de estrategia de mercados emergentes de Citi. A esto se suma el temor a posibles cierres del Gobierno y las especulaciones sobre acuerdos con Japón para frenar la caída del yen, lo que acelera la reorganización de posiciones: muchos inversores venden dólares y buscan otras opciones. El dólar, por ahora, se mantiene cerca de su mínimo del año.

T/RT