El pueblo clamaba a gritos el cese de la impunidad

De medida justa califican los caraqueños el allanamiento de la impunidad, por parte de la ANC, a los diputados que participaron de forma flagrante en el fracasado golpe de Estado del 30 de abril pasado. La decisión era esperada por todo el pueblo. Aspiran a que sean sancionados y se haga justicia. No se requiere ser abogado para constatar que había mucha impunidad

A Otoniel Fernández, quien hace las veces de juez inquisidor, dentro de la Ruta Histórica, en la que se recrean hechos del pasado patrio, le parece que esta medida de allanar la inmunidad de un grupo de diputados acusados de participar en el golpe de Estado fracasado del pasado 30 de abril, está ajustada a derecho. Pide que ojalá que estos individuos no tengan tiempo de evadir la justicia, escabullan la pena y no sean castigados como se merecen con todo el peso de la ley.

“Por supuesto”, señala Fernández trajeado ayer a la usanza antigua por la plaza San Jacinto, “basta de impunidad. Tenemos un prófugo que es huésped del reino de España (Leopoldo López), lo cual me parece un exabrupto, ya que si él es un confeso enjuiciado y procesado, no sé cómo un país moderno, que se supone desarrollado, le dé albergue a semejante pillo, semejante delincuente.

-¿Cómo juez inquisidor cuántos años metería presos a los diputados?

-Les cortaría la cabeza, jajaja.

Luis Salazar, comunicador comunitario, piensa que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Edgar Zambrano y su encarcelamiento posterior, constituye un hecho de justicia, quizá un poco tarde porque han hecho bastante daño. Considera que es una medida que esperaba todo el pueblo.

“Queremos que la justicia se profundice, que así como a él, a todos los que se involucraron en esos hecho contra la República, sean sancionados y se haga justicia. Después que los detienen, que los juzgan, le dan casa por cárcel. Cuando están echando broma por allí andan sanitos, pero después que los detienen se enferman de caspa, de la próstata, del azúcar, entonces hay que mandarlos para su casa porque están enfermitos. Yo creo que esas personas son peores delincuentes que el que saca una cartera o raba en una esquina, ya que lo hacen con premeditación y alevosía. Vamos a contabilizar desde abril de 2002 cuántas víctimas llevamos nosotros y todavía están esperando justicia. Entonces, ¡enhorabuena!, que profundice y que se le aplique todo el peso de la ley”, admite.

-¿Y al diputado autoproclamado Juan Guaidó?

-Ese es un pájaro de cuenta. Esperemos que la justicia sea contundente e imparcial, pero en esencia, profundamente contundente. Es imposible que una persona se aproveche de la posición que tiene, como en este caso, ese señor, electo aunque sea ilegal, presidente de la AN y pretende desde ese cargo, acabar con la República. Evidentemente, tenemos que sentar un precedente: todo el que ha sido electo para un cargo, tiene que cumplir con sus funciones, si no, que renuncie. Pero este señor ha usurpado todos los poderes y en algo inédito esta estimulando la agresión extranjera contra su país, que es una cosa que no se había visto ni en las peores situaciones. Entonces a ese señor Guaidó hay que reservarle un buen escarmiento para que sirva de precedente para todos aquellos que pretenden agredir al Estado.

Kilian Cairo, entrevistado frecuentemente bajo el toldo de la Esquina Caliente, en la plaza Bolívar, llama ejemplarizante la iniciativa de quitarles la impunidad a quienes llama apátridas y traidores y que como tales deben ser juzgados y aplicarles “todo el peso de la ley”, que en el caso venezolano representan 30 años.

Cairo sostiene que estos diputados que incitaron a un golpe de Estado tendrán que pagar por sus actos continuados y reiterados.

“Son crímenes de lesa humanidad”, dice, “crímenes contra el pueblo, inducidos por el imperialismo norteamericano y por ese grupo de países arrodillados que se hace llamar Grupo de Lima, que lucha entre comillas por la democracia de los pueblos y lo que tienen es una guerra económica, financiera, política y una guerra de cuarta generación contra la República Bolivariana de Venezuela. Esos vendepatria tendrán que pagar según lo estipulan las leyes venezolanas. Es una acción completamente legal porque atentaron contra la República”.

Estado fuerte

Wladimir Hernández piensa que, luego de 20 años del proceso revolucionario bolivariano, por fin se toma una medida que permita afirmar que ya basta de impunidad. Añade que se requiere que la Constitución se cumpla en todos sus preceptos y que es necesario que las instituciones se plieguen al estado social, de derecho y de justicia.

Reflexiona que ya era tiempo que se le ponga el “cascabel al gato” con respecto a esto señores que son los mismos que desde hace 20 años vienen promoviendo golpes de Estado, paros petroleros, apoyando las mal llamadas guarimbas que no son más que actos terroristas. Han estado dando golpes de Estado

“Creo que esta medida es un acto de justicia en su máxima expresión. Ya detuvieron a uno, otros huyen despavoridos. Cada quien que asuma sus responsabilidades. A esos señores de la oposición, le aconsejamos que practiquen la política real, que busquen un verdadero líder que convoque, que convenza, que tengan un proyecto y se vayan a recoger firmas, en 2022, porque ya aquí hubo elecciones para ver si pueden revocar al presidente Maduro. En esa batalla, en ese campo, nosotros los esperamos gustosamente. Debería haber una oposición coherente. Entonces reiteramos que esa medida de allanar la inmunidad es una medida de suprema justicia. El pueblo venezolano estaba pidiendo eso a gritos”, dijo.

Hernández se permite agregar que no solamente se debería castigar a todo aquel que se “coma la luz” en cuanto a la violación de la Constitución, y que invite al golpe de Estado. Espera que de las instituciones salgan algunos corruptos a quienes también la justicia debe llegarles, a fin de generar el reimpulso, el relanzamiento y rectificación que tanto anhela el pueblo venezolano.

En cuanto a los responsables de la guerra económica, aspira a que para lograr la estabilidad de la moneda se deben tomar medidas contundentes para que esos empresarios, al margen de la Constitución, sean puestos ante la justicia, o se pliegan a los precios solidarios.

Aboga porque el Estado venezolano deje de ser blandengue, ya que se requiere un Estado fuerte, contundente, que se haga sentir e imponga el imperio de la ley.

“Es por ello que desde acá llamamos a las instituciones, a los cinco poderes que se plieguen a estos postulados . Que cada uno ponga de su parte. No vale el modelo sin modales. El Estado debe poner en cintura a todo tipo de delitos: el transporte, los alimentos, los bachaqueros, la anarquía, la lenidad en que cada quien hace lo que le da la gana, eso no debe seguir ocurriendo”, sentencia.

Ajustada a derecho

Aníbal Nicolás Malpica también coincide en afirmar que la medida de quitarles la inmunidad a los diputados se debió tomar hace mucho tiempo, ya que desde que se instaló la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se ha dedicado única y exclusivamente a conspirar contra la patria.

Acusa al diputado Luis Florido, uno de los afectados por la medida aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, de haber solicitado la intervención militar extranjera contra Venezuela, cuando era presidente de la Comisión de Política Exterior. Desde ese momento se pudo actuar en su contra y mandarlo preso. Al diputado Edgar Zambrano lo señala de andar conspirando desde hace tiempo.

Sugiere que se debe pasar de las palabras a los hechos y disolver a la Asamblea Nacional, que el pueblo la tome, ya que en este reposa el poder constituyente.

Sostiene que la AN en estos años no ha aprobado una ley que beneficie al pueblo. En cambio mantiene “una mamadera de gallo” y un perenne saboteo.

“Debemos continuar profundizando este proceso, aprovechar que a este pueblo no lo cambia nadie y tomar decisiones. Uno quiere invertir, quiere trabajar, pero no hay manera de que venga la inversión extranjera, ya que no pueden invertir por la situación política que hay en Venezuela, que la está creando un grupo de niños ricos; en esa asamblea hay puros millonarios. Entonces, esa decisión que tomó el Poder Judicial está ajustada a derecho. Yo no sé si será muy radical, pero ya es hora de acabar con esta mamadera de gallo. Yo llamaría al pueblo a tomar la AN, no solamente al chavista, el pueblo en general, el opositor que está sufriendo la calamidad que originan estos señores”, asienta Malpica.

Ramón Andiño, natural de Libertad de Barinas, del estadio Barinas, considera que no se requiere ser abogado para determinar que había mucha impunidad.

“Compadre”, dice, “las leyes se hicieron para cumplirlas, si no, ¿ para qué se hacen? Las leyes no son únicamente para que las cumpla el tonto. Las leyes son para todos Yo estoy de acuerdo con esa medida. No puedo considerar a una persona que después que están ahogando al país, llamando a que nos invadan y todos no los ponen mas difícil, no dejan pasar los medicamentos”.

T/ Manuel Abrizo

F/ Jonathan Manzano