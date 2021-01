El pueblo está resteado

Soldado tuyo, pueblo mío!

Llegan momentos en donde el pueblo revolucionario se restea por una causa, y cuando eso sucede no hay nada ni nadie que pueda detenerlo.

Compatriotas!! El 6D murió el Método de Cooptación en el estado Bolívar. No por rectificación de la estructura de poder del viejo estado burgués, no!. En realidad no ha tenido, ni tendrá la intención de hacerlo, pero la más cruda realidad es que no puede hacerlo, sencillamente porque sería atentar contra su propia naturaleza y la posibilidad cierta de prolongar su existencia en el tiempo. Pero sí feneció porque perdió toda su capacidad de aplicación dentro de las mayorías revolucionarias – Bases Populares -.

Ya la cooptación no es una opción digerible por la comunidad política, consciente y organizada, amante del proyecto socialista, y defensora de la memoria y pensamiento del Comandante Hugo Chávez.

Pero no tan solo la rechaza por su arrogante y perverso mecanismo de imposición de una minoría sobre las mayorías que tienen derecho de militar, participar y decidir quiénes son sus candidatos o candidatas para los cargos de elección popular, sino porque ha sido víctima directa de las consecuencias negativas que ésta genera, en cuanto propugna y profundiza la exclusión política, social y económica, y por ende provoca y promueve el debilitamiento y empobrecimiento del pueblo.

Por un tiempo preciado el método de cooptación llevo a un segmento importante de la población a acostumbrase a ser mandados y no a mandar, de ser dirigidos y no a dirigir, de ser gobernados y no a gobernar, pero ese tiempo en Bolívar terminó, con la llegada de la rebelión de las bases populares, organizadas y movilizadas desde su propia conciencia colectiva, ha comenzado el levantamiento del más fuerte y firme movimiento colectivo que rescatará y consolidara el #DeVueltaChavez.

La Rebelión Popular no podrá ser detenida por la estructura, haga lo que haga, diga lo que diga, se invente lo que se invente, la rebelión de las bases se caracteriza por su sabiduría REVOLUCIONARIA, que nada más y nada menos se la da la fe en Cristo, el amor a Chávez, la ideología Bolivariana y Socialista, y la valiente determinación de transformar su realidad, no dependiendo de ninguna estructura burocrática, sino partiendo de sus propios poderes creadores y ejerciendo el poder directamente como lo manda la Constitución y las leyes de la República.

Las puertas que abre Dios, no la cierra el hombre.

La esperanza se convertirá en Gobierno.

Por Chávez Venceremos!!

Nos vemos en la próxima edición.

#BolivarSeLevanta @medinamacero #enfoquechavez

Por: Christian Medina Macero