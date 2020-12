El pueblo nunca perdió la esperanza de recuperar la Asamblea Nacional

Los venezolanos castigan a quien en realidad los castigó, y el que no fue a votar no tiene derecho a quejarse, piensan en el centro de la ciudad el día después de las cruciales elecciones del pasado domingo. Igualmente se pide castigo para los que en la antigua Asamblea Nacional les causaron tanto daño al país y a la población. “Nosotros teníamos confianza de ganar esas Asamblea para recuperar lo que habíamos perdido”, dijo uno de los consultados

___________________________________________________________

Ramón Durán, sentado ayer en la mañana en un banquito de la plaza Bolívar, aprovecha la oportunidad para felicitar al pueblo venezolano por su buena participación en las elecciones parlamentarias del domingo. “El pueblo decidió, hermano. El pueblo toma decisiones y el pueblo castiga a quien en realidad lo castigó”, dice, ajustándose en la cabeza la gorra roja con el nombre de Pdvsa.

Sobre las elecciones del pasado domingo, las califica como un ejemplo para el mundo entero y una muestra de que los venezolanos son capaces de decidir sobre sus serios asuntos.

Durán cuestiona a quienes critican sin haber ido a votar: el que no fue a votar no tiene derecho a quejarse.

“Los que no votaron dejen de hablar cosas que no son”, asegura, “si no votaron, no decidieron. Que hayamos decidido el 31 por ciento de los electores eso es válido en el mundo entero y por lo tanto deben respetar la decisión de un pueblo. Ustedes se quedaron en casa, cuenten los votos que se quedaron en casa, nosotros contamos los votos que decidieron. Nicolás Maduro seguirá ejerciendo como presidente, eso sí, como pueblo tenemos que exigirles a los diputados electos que de verdad se ocupen de los problemas del pueblo. Hay muchas irregularidades en la Asamblea Nacional.

-¿Cuáles serían las peticiones del pueblo?

-La cuestión económica que nos tiene ahorcados. Somos un pueblo fuerte de verdad. Hemos aguantado tanto bloqueo, el dólar nos tiene ahogados. Lo tiraron con el objetivo de asfixiarnos y provocar un descontento general, pero vuelvo y repito, el pueblo de Venezuela es fuerte y seguirá aguantando, pero eso sí, tomen decisiones en beneficio porque el venezolano lo exige.

-¿Y usted qué cree que pasará de aquí en adelante?

-La pugna política continuará. La postura de ellos es ir en contra de la Revolución. Ya comenzaron a decir que hubo fraude, anuncian una consulta que no vale nada, para eso hay un CNE que es el que pone las condiciones para nosotros participar. Yo deseo que todos pasemos unas buenas Navidades, respetemos las medidas de prevención con respecto a la Covid.

-¿Qué piensa del futuro de Juan Guaidó?

-Yo como que me voy a poner bravo contigo: ese señor es un cero a la izquierda. Creo que un cero vale más que ese caballero. Ojalá que desaparezca de la faz de la tierra, que se vaya del mundo. No quisiera hablar más de ese personaje.

Daniel Enrique Pantoja señala por los lados de la plaza Lina Ron, frente a la iglesia de Santa Capilla, el domingo pasado estuvo encuartelado como miembro de la Milicia.

“Como anunció el Consejo Nacional Electoral, ganó la patria y el pueblo. Hubo una participación protagónica de la población. El partido PSUV y el Gran Polo Patriótico ganaron con 67 por ciento. Esperemos mejoras, que haya paz, acuerdo, hermandad, y no más conflictos. Para diciembre estoy esperando el bollo caliente”, dice.

-¿Cuál es ese?

-La hallaca.

Habíamos perdido todo

Este lunes la ciudad amaneció con un clima un tanto frío, bajo un cielo de nubes grises que taparon los rayos solares. En la calle que conduce hacia la Catedral y en los bancos de la plaza Bolívar, por la esquina de Gradillas, se analizaban los resultados de las elecciones del domingo, entre posturas que criticaba a quienes no fueron a votar, y puntos de vista que clamaban por cierta compresión debido a la situación económica y la arreciada del dólar que comenzó en octubre con total impunidad.

Por las redes sociales se enviaron composiciones en las que figuran varios hombres cargando un cartel con el rostro de Ramos Allup y el logotipo de Acción Democrática con el letrero de “Ya estamos sacando toda esta basura de la Asamblea Nacional”.

María Laura, una mujer que se gana el sustento diario afeitando a precios módicos en la plaza Lina Ron, señala que no estaba muy enterada de los resultados, pero que ella había votado por los del Partido Comunista, grupo que promocionó su campaña con un “Otro gallo cantará”. Señala que habrá que esperar las elecciones de gobernadores y alcaldes del año entrante.

Para Orlando Díaz el proceso de votar del pasado domingo fue muy fácil y rápido. Ahora considera que la nueva Asamblea Nacional y los diputados electos deben dedicarse a trabajar y a mejorar las condiciones difíciles que sufre el pueblo. Cree que se debe supervisar al que hace lo que le da la gana.

“Que pongan mano dura. En el transporte cuando no les da la gana no nos dejan subir a los viejos. Uno no puede trabajar porque no alcanza para nada”, dice mientras saca un antiguo carnet del MVR, y asienta: “ Yo soy chavista de los viejos; vamos pa’ lante.

Juan Reyes detalla que llegó a las seis y media y el centro electoral abrió a las 7 y 10. Cuenta que entró, votó y salió rápidamente, como en 30 segundos.

“Marqué los ojitos del presidente Chávez. Yo fui a votar por eso, para recuperar la AN porque habíamos perdido todo. Entró la derecha a destruir al pueblo pobre. Nosotros teníamos la confianza de ganar esa Asamblea para recuperar lo que habíamos perdido. Estamos pasando por una triste y lamentable circunstancia económica porque la derecha se dedicó a pedirle sanciones a Estados Unidos, diciendo que eran contra el presidente Maduro y el gabinete, pero afectó al pueblo. Esa derecha no puede volver más nunca porque nos hizo bastante daño”.

Reyes es del parecer que la nueva Asamblea que asume el 5 de enero tiene que sancionar a los diputados que vendieron la patria, llevarlos penalmente a juicio.

“Juan Guaidó y todos ellos no merecen estar libres. Hicieron desastres, se robaron el dinero, entregaron Citgo. El pueblo que sufrió, que Chávez instruyó y mando a leer, a prepararnos, dimos la lucha. Fuimos 3,5 millones a votar. Es un pueblo rodilla en tierra los que salimos a votar. Nunca hemos dicho que no. Yo siempre digo: patria o muerte con la Revolución”.

-¿Cómo se prepara para diciembre?

-Hay que seguir el rumbo y el Presidente que siga ayudando al pueblo con los bonos para poder subsistir, ya que el dólar paralelo nos destruye cada día más. Seguiremos esperanzados, que podamos abrir la nevera y tener algo. En el campo político se tiene que empujar duro con la comida y desaparecer ese dólar. Y que el bolívar siga mandando.

Los héroes salieron a votar

Killian Cairo, frecuente vocero de la “esquina caliente” apareció temprano por la cuadra con un rostro de satisfacción, voz clara y volumen bastante alto.

“Aunque hubo una baja participación, típica de las parlamentarias”, dice de entrada, “hay un pueblo consciente de que desea democracia. Allá los que no salieron a votar. Esa población no puede reclamar ni opinar. Tenemos una verdadera democracia, aquí no se obliga a participar en ninguna elección. La gente acude por su voluntad a ejercer el derecho al voto como la manda la Constitución Nacional. Esa Constitución establece que cada cinco años debe renovarse el Poder Legislativo. Ayer se hicieron unas elecciones con un juez confiable como lo es el CNE, que en 25 elecciones ha servido como árbitro. En Estados Unidos a 25 días de las elecciones todavía no se sabe quién oficialmente es el presidente, aunque Donald Trump ya fue derrotado”.

Piensa Cairo que en Venezuela la gente aprendió, son los que él llama patria o muerte con la Revolución y que salieron a votar por voluntad propia.

“Fueron 14.145 candidatos de los partidos políticos para medirse. Lamentablemente la oposición que tenemos de ultraderecha no salió. Esa Asamblea Nacional que tuvimos por cinco años provocó una catástrofe. Es por eso que nosotros los patriotas, los héroes de Venezuela salimos a votar para recuperar la AN por el bien del país, por el diálogo, la paz y porque el pueblo pueda legislar junto a sus diputados”.

Belkys Zambrano compartía un ameno diálogo con un pequeño grupo ubicado frente al Bistró, en la esquina de Gradillas. Detalla que estuvo despierta hasta la madrugada esperando el resultado de las elecciones, hasta que agarró sueño. En la mañana escuchó los noticieros radiales.

Considera que el anunció de Nicolás Maduro de renuncia al cargo si se perdían las elecciones fue una estrategia, ya que él estaba seguro de que se ganarían, que el chavismo acudiría a votar.

“Las elecciones fueron tranquilas, sin disturbios. Me siento realizada y feliz como venezolana de haber ejercido mi derecho al voto. Yo me quedé despierta hasta las dos de la madrugada. Sentí alegría. Jugué con un perrito que tengo, que lo amo y lo quiero mucho, y le dije: yo voté por ti. Es una cosa natural del amor de Chávez por los animales. Mi perrito se llama como el comandante. Es un animalito chiguagua, de dos años, blanco con negro”, confiesa.

T/ Manuel Abrizo

F/ Miguel Romero

Caracas