El pueblo revolucionario se moviliza en apoyo al presidente Nicolás Maduro

Este viernes, el pueblo de la parroquia Antímano marchó en respaldo al presidente Nicolás Maduro y en repudio a las nuevas agresiones de Estados Unidos, en una jornada que se replicó en distintas ciudades del país.

El Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, destacó la participación y la fuerza del pueblo: “¡Qué respuesta tan contundente se están dando en todas las ciudades del país donde hemos estado, compatriotas, en el desarrollo de una convocatoria popular de los circuitos comunales, de los movimientos sociales, barrio arriba, barrio adentro con nuestro Pueblo!”.

Fernández enfatizó la valentía de los barrios y alertó sobre la injerencia extranjera: “Aquí no hay cobardes, carajo, aquí lo que hay son patriotas, resteados con la patria, resteados con la república” y agregó: “Una vez más atentan contra nuestra libertad como venezolanos… el injerencismo, que es una de las prácticas del imperialismo… intenta callar la voz de los Pueblos”.

El Jefe de Gobierno cerró con un llamado a la unidad popular: “Lo que es con Maduro es conmigo, lo que es con Maduro es con el barrio. Si se meten con Maduro, se meten con nosotros… ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡En defensa de Maduro! ¡Luchamos por el futuro!”.

