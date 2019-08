El «Rondón» colectivo salvó de nuevo a la patria con la elección de la ANC

A dos años de su elección, el logro más preciado de la ANC es haber traído y mantenido la paz en Venezuela, además de garantizar la continuidad de la democracia y mantener el hilo constitucional, soportar la gestión de gobierno, impartir justicia, atacar la impunidad y someter a su autoridad a la AN en desacato

Con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio de 2017, se paró ipso facto la cadena de violencia desatada por la ultra derecha opositora durante varios meses, con el saldo de centenares de víctima inocentes asesinadas por grupos armados. Una vez instalada, la ANC destituyó a la fiscal Luisa Ortega Díaz, cuya inercia cómplice había paralizado el proceso de investigación y castigo de los culpables, por ejemplo, de quemar a seres humanos por el color de su piel o su condición política y social. La ANC permitió mantener el hilo constitucional y preservar el Estado democrático al contener y poner en su sitio a la Asamblea Nacional (AN) en desacato y alzada contra los demás poderes. La ANC restituyó el honor y la dignidad del pueblo venezolano, que había presenciado el bochorno de Henry Ramos Allup echando con desparpajo e insolencia de la AN los retratos de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. En agosto de 2017, una vez instalada, los retratos regresaron al recinto del Palacio Federal. La ANC, además, impuso su autoridad y su poder plenipotenciario al convocar a elecciones de gobernadores, de alcaldes, de legisladores municipales y regionales y de presidente de la República. Los triunfadores se juramentaron en su recinto y quienes no lo hicieron, como el gobernador electo del Zulia, quedaron destituidos. La ANC ha permitido, entre sus facultades legales, aprobar el presupuesto nacional, recibir la memoria y cuenta presidencial, aprobar las leyes que requiere la coyuntura histórica actual, aprobar el Plan de la Patria, y hasta juramentar a Nicolás Maduro como presidente reelecto para el periodo 2019-2025.

Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la ANC, María León, Pedro Carreño y Francisco Torrealba, constituyentes, sostienen que además de los postulados anteriores, con más o menos variantes, el logro más importante de estos dos años de funcionamiento de la ANC ha sido el de la conquista de la paz.

Diosdado Cabello, presidente de la ANC, dijo en el acto de conmemoración de los dos años de elección de la ANC, cuyo orador de orden fue Fernando Soto Rojas, que posiblemente estaríamos en una guerra fratricida entre venezolanos de no haberse convocado al poder constituyente.

“Hoy pudiéramos decir con absoluta responsabilidad que hubiese sido muy impreciso decidir el futuro de Venezuela sin la ANC, para no decir que estaríamos inmersos hoy día en una batalla fratricida entre hermanos y hermanas”, consideró.

Allí contó igualmente: “Fue el 4 de agosto que nos reunimos en esa sesión solemne en la que quedó instala formalmente esta ANC. Yo decía algo ahí, que así como el Libertador le pidió a Juan José Rondón que salvara la patria, allá en Pantano de Vargas, y Rondón le dijo, Rondón no ha peleado, así el hermano presidente Nicolás Maduro le pidió al Rondón de esta época, a nuestro pueblo, que salvara la patria con la ANC y aquí está el pueblo cumpliéndole con ese pedimento del Presidente”, dijo Cabello.

Cabello relató que en aquellos meses de violencia de 2017, el Presidente los reunió en el Parque Vinicio Adames y allí les planteo la idea de convocar a una asamblea nacional constituyente. ¿Qué les parece esto?, les dijo, mientras pedía que guardaran el secreto.

“Convocamos aquella extraordinaria marcha del 1 de mayo”, continuó Cabello, “y ahí nuestro Presidente, haciendo uso de las facultades que le confiere esta Constitución, convocó al poder constituyente originario para salvar la patria. Convocó a nuestro pueblo para elegir a una ANC. Fue como milagroso. Apenas se instaló la ANC desaparecieron, se replegaron los violentos, no la violencia. Dejaron de dar la cara. Se ocultaron, mas siguieron con la violencia”.

En relación a la Asamblea Nacional en desacato, detalló que le hubiera bastado con cumplir con la sentencia del TSJ, rectificar, para colocar al chavismo contra la pared.

“Estando ellos, corrigendo ese detalle”, explicó, “la causa del desacato, nos hubiesen puesto a nosotros contra la pared, pero no, la soberbia no los dejó, la falta de dirección política no los dejó, la falta de un liderazgo verdadero no los dejó. En vedad quienes necesitaban destruir a la AN era la propia oposición. Va a costar muchísimo recuperar la institucionalidad de la AN después de 2020, cuando se instale la nueva AN, luego del desastre de la destrucción que ha ejercido la oposición venezolana de una institución tan respetable y respetada como la AN. La han revolcado en lodo, la han llevado a lo más bajo…”.

La nada

Gladys Requena, abordada en el Panteón Nacional, donde se celebró la sesión especial de la ANC, recordó aquel día de la elección con un pueblo salvando todos los obstáculos, cruzando ríos y montañas, sorteando la violencia opositora, acudiendo masivamente al Poliedro a depositar su voto en mesas dispuestas de urgencia por el CNE.

Requena hizo un recuento de estos dos años de gestión que a su juicio han sido favorables. Mencionó las leyes constitucionales de diversa índole en el campo económico, social, tributario, nombró la ley contra el odio y la intolerancia, la ley para la escogencia del fiscal, de los CLAP, acuerdos para juramentar a los titulares de los poderes públicos, convocatoria y elección de los cargos de elección popular.

“En fin, copamos la escena que le dio estabilidad política a esta República en estos dos años”, aseveró la segunda vicepresidenta de la ANC.

Destacó que el aprobado plan constituyente pasó a convertirse en el plan de la estabilidad democrática, el plan de la paz, del tributo a la justicia, el plan contra la impunidad, que facilitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, a petición del TSJ, a varios diputados de esa Asamblea Nacional en desacato.

“Así que yo me atrevo a decir que somos testimonios de muchos éxitos. Sobre todo de haber servido de bálsamo para aletargar la acción de la derecha venezolana que quería instalar la violencia en las calles de Venezuela”.

-La gente en la calle se pregunta por qué no han disuelto la Asamblea Nacional…

– La ANC no tiene la facultad de disolver a la AN.

-¿Y no es plenipotenciaria?

-Es verdad, pero siempre hemos puesto en su ruta el escenario constitucional. Nos apegamos a ese instrumento, legado del comandante Chávez. En la Constitución esta expresado un solo mecanismo de disolución de la AN, como es el caso de que produzca un veto por tres veces consecutivas al vicepresidente ejecutivo de la República. Es es el escenario constitucional. Por supuesto, siempre nosotros estamos convocando que en el tema de la AN pueden tener la seguridad que lo vamos resolver con una convocatoria a elecciones que corresponden para el año 2020. Ha sido reiterativo el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, que las próximas elecciones que estaremos viviendo serán de la AN. Ya esa asamblea está disuelta por su propio mecanismo interno, que los puso en desacato y no encontraron el camino porque son amantes de la violencia, para volver a acatar el Estado de derecho y de justicia que reina en Venezuela. A ellos les pasó como a Chacumbele: ellos mismos se mataron.

-¿Y el autoproclamado Juan Guaidó?

-¿Qué pasa con Juan Guaidó?

-Uno pregunta…

-Ese no existe. Llegó a la nada. Es la nada.

Cosas veredes

Pedro Carreño aseguró por su parte que la ANC nació en un escenario de preguerra civil, cuando la derecha reaccionaria internacional salió a las calles a quemar seres humanos vivos por tener rostro de pueblo, por parecer chavistas. Lo hizo con la aviesa intención de generar una reacción y provocar una guerra civil.

Señala Carreño que ante el escenario de violencia opositora, el presidente Maduro, en consonancia con el postulado de Chávez de siempre tomar decisiones junto al pueblo, hizo lo propio el 1 de mayo al convocar a la soberanía popular, según lo que establece la Carta Magna en sus artículos 347, 348 y 349.

Para Carreño esta conmemoración de los dos años de la elección de la ANC y la paz que hoy vive Venezuela son consecuencias de aquella decisión del 1 de mayo y de la elección del 30 de julio de 2017. Por esto considera que la paz es uno de los logros más importante de la ANC, que además trajo estabilidad política y permitió la vida armónica del país con los acuerdos constituyentes.

Con relación a una hipotética disolución del la AN, y por qué no se ha hecho, Carreño también recordó que la ANC aprobó un instrumento jurídico de funcionamiento armónico con los demás poderes públicos, es decir, el respeto y reconocimiento entre los poderes. Sin embargo, la AN en desacato se negó a comparece ante la ANC, a la que tampoco reconoció. Entró en conflicto con todos los poderes. Apostaron a imponer una matriz mediática de caos para hacerle ver al mundo que Venezuela requiere la intervención internacional.

-¿Qué futuro le augura usted al autoproclamado?

-El futuro es el mismo que su nacimiento: nació sin razón de ser, sin sentido y así ha deambulado. De hecho, hasta sus mismos acólitos le quitan apoyo. Alemania lo reconoció, retiró la delegación diplomática, ahora lo desconoce y envía a su embajador a Venezuela. Así el mundo entero lo va desconociendo porque sabe que no tiene sentido. ¿Qué fundamentación política tiene que una persona se autoproclame, decida yo soy presidente de un país, y qué nefasto antecedente se está sentando en esos países e instituciones que le dan reconocimiento? Entonces, al presidente electo por mayoría en votaciones universales, directas y secretas, lo llaman usurpador. Y a él, que nadie eligió, que se juramentó en una plaza pública, lo reconocen como presidente legítimo. Diría el Quijote a Sancho: “Cosas veredes, Sancho”.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco

Caracas