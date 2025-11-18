El Sistema fortalece alianzas regionales en la UNESCO para educación por la paz

En Santo Domingo, República Dominicana, se celebró el Encuentro Regional de Alto Nivel sobre la Recomendación de Educación para la Paz, en la cual participó la directora sectorial de Proyectos de El Sistema, Lorena Lugo, quien compartió la experiencia venezolana en la transformación social a través de la educación musical colectiva, al elevar el rol de la Fundación Musical Simón Bolívar como modelo de inclusión, ciudadanía activa y prevención de la violencia.

La delegación venezolana sostuvo intercambios con representantes de ministerios de educación, organismos multilaterales y redes de sociedad civil, con miras a fortalecer alianzas regionales y compartir buenas prácticas. La participación de El Sistema en este encuentro reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, especialmente en su meta de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje para todos, en entornos seguros y pacíficos.

El evento fue convocado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Unesco Cuba) y el Ministerio dominicano de Educación, y reunió a autoridades, expertos y representantes de organizaciones clave para avanzar en la implementación de políticas educativas orientadas a la cultura de paz.

Su participación subrayó cómo la práctica orquestal y coral ha contribuido, durante cinco décadas, a fortalecer valores de convivencia, respeto y cooperación entre niños, niñas y jóvenes en todo el país. Recientemente, El Sistema fue reconocido como una de las iniciativas más emblemáticas de la región en materia de educación no formal para la paz, alineada con los principios de la Recomendación de la Unesco adoptada en 2023.

Fuente: El Sistema