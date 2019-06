El Sistema Nacional de Orquestas apuesta a la diversidad musical con su Rocketman Sinfónico

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta y el Ensamble Pop 80′ 90′ se pasearán por los éxitos del popular cantante británico Elton John en el concierto titulado Rocketman Sinfónico, que tendrá lugar el próximo viernes 14 de junio en el Centro Nacional de Acción Social por la Música (Cnaspm).

La propuesta que espera llenar de color y extravagancia la Sala Simón Bolívar en la sede del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, en el sector Quebrada Honda de Caracas, está inspirado en la peculiar mezcla de estilos entre pop, rock, glam rock y piano rock, que caracterizan el performance del artista británico, y que podrán ser escuchados en la interpretación académica de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la dirección de Ollantay Velásquez, junto a las destacadas voces del Ensamble Pop 80′ 90′, creado por el baterista y director musical Andrés Briceño.

De esta forma el Sistema Nacional de Orquestas le da continuidad a su apuesta por la diversificación musical, con el objetivo ofrecer al público renovadas emociones y más experiencias sonoras.

La presentación de naturaleza emotiva y alegre que se sustenta en la esencia de los temas más destacados de Elton John, aspira convertirse en un espectáculo de alto nivel musical con una secuencia escénica llena de movimiento, inspirados en la personalidad y trayectoria del cantante y compositor musical.

Durante aproximadamente 120 minutos, el público podrá conectarse con el sentimiento de temas como “Saturday Night’s Alright for Fighting”, “Tiny Dancer”, “Your Song”, “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, “I Guess That’s Why They Call It The Blues”, “Sorry Seems To Be The Hardest Word”, “Goodbye Yellow Brick Road”, “Philadelphia Freedom”, “Take Me to the Pilot”, “Burn Down The Mission” y “Bennie and the Jets”, entre muchas otras, hasta llegar al popular single del año 72, “Rocketman”, que narra la historia de un astronauta y que da nombre a la película basada en la vida del también conocido pianista, y que fue estrenada recientemente en las carteleras mundiales.

Si quieres ser parte de esta experiencia ven al Centro Nacional de Acción Social por la Música y vive este espectáculo. Recuerda apartar tu butaca Cruz-Diez a través de www.ticketmundo.com.

T/ Redacción CO

F/ Cortesía Prensa del Sistema